حراك بنغازي تنتفض يطالب عقيلة صالح بإقالة ومحاسبة الحكومة المؤقتة

أصدر حراك بنغازي تنتفض، بياناً أمس الثلاثاء، طالب خلاله-

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإقالة ومحاسبة الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الثني .

وأكد الحراك، في بيانه، أنه نظرا لما تمر به مدينة

بنغازي من انقطاع فى الكهرباء وأزمة في توفير السيولة وتردي الخدمات الطبية

والتعليمية وانتشار الفساد فى كل الوزرات، فيجب إقالة الحكومة المؤقتة وإحالتها

للمحاسبة، مطالبا بتوفير الكهرباء والمياة والسيولة النقدية فى كل المصارف .

كما شدد البيان على الاهتمام بملف الجرحى والنازحين والرواتب

والبنية التحتية، مطالبا بخروج رئيس مجلس النواب للتأكيد على هذه المطالب خلال 96

ساعة من تاريخ صدور البيان .

وهدد الحراك بتنظيم مظاهرات جديدة في حال عدم الاستجابة

لتنفيذ مطالبه .

