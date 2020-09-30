حكومة الوفاق تُعلن الحداد ثلاثة أيام على وفاة أمير دولة الكويت

أعلنت حكومة الوفاق، الحداد ثلاثة أيام وتكنيس الراية، حدادا على وفاة أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح.

ويأتي إعلان الحكومة، على لسان المتحدث باسم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفق، محمد القبلاوي، عبر حِسابه على موقع تويتر.

وبعث رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، برقية تعزية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت، في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأعرب السراج، عن خالص العزاء والمواساة في الفقيد الكبير، موضحا: “لقد فقدنا بوفاة سمو الشيخ صباح قائدا حكيما كرس حياته لخدمة بلاده والامتين العربية والإسلامية، وكان طوال حياته ساعيا للم الشمل ورأب الصدع وتوحيد المواقف العربية”.

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