حالة الطقس: موجة حرّ ستؤثر على ليبيا مطلع الأسبوع المقبل

أعلنت جمعية رؤية لهواة الفلك، أن موجة حرّ شديدة، ستؤثر على ليبيا، ستبدأ تدريجيا نهاية هذا الأسبوع.

وأوضحت الجمعية، أن الموجة ستكون في ذروتها مطلع الأسبوع المقبل ودرجات الحرارة قد تتجاوز 40° بمناطق واسعة من ليبيا، موجة الحر هذه ستكون مصحوبة برياح جنوبية نشطة “قبلي” قد تثير الأتربة والغبار.

وفي وقت سابق، يوم أمس، قدّم المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتذارا عن توقف النشرات الجوية، بسبب انقطاع التيار الكهربائي بالمركز.

وأوضح المركز، في ملخصه السريع، أن اعتدال في درجات الحرارة ستشهده أغلب مناطق الشمال، وأن الحرارة القصوى المتوقعة تتراوح ما بين (29 – 33) م° مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الحرارة ستكون مرتفعة على مناطق الجنوب تتراوح ما بين (38 – 42).

وتوقّع المركز، أن تسجل الحرارة ارتفاع تدريجي بداية من يوم الجمعة ويكون ملحوظ يوم السبت على أغلب مناطق ليبيا.

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