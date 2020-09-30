بلدية نسمة تعقد اجتماعا لبحث الترتيبات الاحترازية في المدارس

عقدت بلدية نسمة، اجتماعا برئاسة عميد البلدية محمود الأشتر، وبحضور عضو المجلس البلدي عبد الرحمن الحمروني المكلف بمتابعة التعليم والدكتور المكلف بمتابعة والإشراف على جائحة كورونا بالبلدية مع لجنة مشكلة من قبل المجلس البلدي بخصوص هذه المرحلة.

ويأتي الاجتماع، لمتابعة أعمال ونشاطات مراقبة التعليم نسمة والترتيبات الاحترازية من جائحة كورونا وآلية استعدادات المدارس في استقبال طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية لسنوات النقل.

وناقش الاجتماع، الجوانب المتعلقة بالعملية التعليمية والامتحانات المقبلة لنهاية العام الدراسي 2019 – 2020 وما ذكره مراقب التعليم ومدير الاحتياط العام ومدراء المدارس حول مطالبهم العامة وما تقدم به العميد والأعضاء من توصيات هامة وفق النقاط التالية.

1- تقيد جميع المؤسسات التعليمية والإدارية بالإجراءات الاحترازية.

2- تقيد مراقب التعليم نسمة بالمراسلات الصادرة عن المدير العام للمركز الوطني للامتحانات.

3- التقيد بتعليمات وزارة التعليم فيما يتعلق بجائحة كورونا.

4- اللجنة المشكلة من قبل مراقب التعليم ببلدية نسمة ملزمة بالتواصل مع البلدية مباشرة.

5- ضرورة التزام المراقبة بأن تحيل لبلدية نسمه صورة من مراسلاتها لوكيل وزارة التعليم.

6- تتولى البلدية متابعة المراقبة والمؤسسات التابعة لها فيما يتعلق تطبيق الإجراءات الاحترازية.

7- يلتزم مراقب التعليم الأستاذ رمزي بلهادي بالتواصل مع وزارة التعليم بتوفير المستلزمات الضرورية فيما يتعلق بإمتحانات النقل.

8- يكلف مدير مكتب الأمتحانات بالبلدية بالتواصل مع التفتيش التربوي غريان فيما يتعلق بالامتحانات.

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