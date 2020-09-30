حراك هولندي وألماني لإنهاء الأزمة في ليبيا

جدّد السفير الهولندي لدى ليبيا لارس تومرز، الالتزام الدولي بالعملية التي تقودها الأمم المتحدة نحو حل سياسي سلمي في ليبيا.

ويأتي تصريح تومرز، بمناسبة مشاركة مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الهولندية، جيفري فان ليوين ترأس اجتماع لجنة المتابعة الدولية لليبيا، التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن تقارب وجهات النظر بين 16 دولة، حول الأزمة الليبية، لإيجاد الحلول في أقرب وقت.

وأوضح ماس، عبر حِسابه الرسمي على تويتر، أن هذا التقارب، يأتي ضمن اجتماعات اللجنة المشتركة لمتابعة مخرجات مؤتمر برلين، لأجل العمل على إيقاف إطلاق للنار بشكل دائم، واستئناف انتاج النفط.

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