السفارة الأمريكية تكشف “أسباب أزمة الكهرباء في ليبيا”

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أن مشروع “تقارب” التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” يعمل على تحديد أسباب أزمة الكهرباء في ليبيا.

وأوضحت السفارة، أن المشروع يهدف لاطلاع الليبيين على استخدام الكهرباء بشكل أفضل، ودعم الجهود المبذولة للتخفيف من تأثير المشكلة على حياتهم.

أشارت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، عبر نشرها صور لعمل مشروع “تقارب” الذي يوضح أسباب أزمة انقطاع الكهرباء في ليبيا، عبر الإجابة عن الأسئلة التالية:

“لماذا لا تزال ليبيا تعاني من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة؟ ما هو الوضع الكهرباء الحالي في ليبيا؟ وما هي طرق معالجة هذا الموضوع؟”.

وهُنا ننشر لكم ألبوم للصور التوضيحية لمشروع “تقارب” عن أزمة انقطاع الكهرباء في ليبيا:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية