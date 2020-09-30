توتر واشتباك لفظي.. ماذا شهدت المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن؟

شهدت المناظرة بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن تلاسنا “فوريا”، بعد دقائق قليلة من انطلاقها، وذلك على خلفية النقاش بشأن مشروع الرعاية الصحية للأميركيين.

واستغرقت المناظرة 90 دقيقة بحضور جمهور محدود ملتزم أيضا بقواعد التباعد الاجتماعي بسبب الوباء، وهذه هي المناظرة الأولى من 3 مناظرات من المقرر إجراؤها.

وبدأت المناظرة بسؤال عن تعيين ترامب لقاضية بالمحكمة العليا قبيل الانتخابات، حيث اختلف المرشحان على قرار الرئيس الأميركي، لكن بايدن تطرق إلى برنامج الرعاية الصحية “أوباما كير”، وهو ما دفع ترامب إلى مقاطعته.

وحين بدأ بايدن بالرد مدافعا عن برنامج سلفة الديمقراطي باراك أوباما، وجه ترامب “ضربته الأولى” مشيرا إلى أن المعسكر الديمقراطي، وربما الرئيس السابق، هم من يسيطرون على بايدن.

وسرعان ما قاطع المرشحان بعضهما البعض، ليتدخل مقدم المناظرة، مشددا على أنه من يدير الحوار، وهو مشهد تكرر مرارا خلال دقائق المناظرة التسعين.

ودافع الرئيس الجمهوري عن تحركه السريع لمحاولة شغل مقعد في المحكمة العليا الأميركية في بداية المناظرة، قائلا إن “الانتخابات لها عواقب”، وإن إدارته لها الحق في ذلك، رغم اعتراضات الديمقراطيين.

لكن بايدن قال إن مقعد القاضية الراحلة روث بادر جينسبرغ، يجب شغله بعد انتخابات الثالث من نوفمبر، عندما يتضح من سيكون الرئيس.

وقال المرشح الديمقراطي “يجب أن ننتظر، يجب أن ننتظر ونرى نتيجة هذه الانتخابات”، واعتبر أن تحرك ترامب السريع لشغل المقعد جاء بهدف تعزيز الأغلبية المحافظة في المحكمة.

وكانت تلك “إشارة البدء”، حيث تبادل الرجلان بعدها الاتهامات الشخصية وسط أجواء محمومة سادها توتر شديد، ومقاطعة الواحد للآخر.

ومنذ الدقائق الأولى للمناظرة بدا التوتر واضحاً، إذ قاطع ترامب وبايدن بعضهما البعض بشكل متكرر، مما دفع بنائب الرئيس السابق باراك أوباما إلى مخاطبة الرئيس الأميركي قائلاً له “هلا تصمت يا رجل”!

كما وصف المرشح الديمقراطي ترامب، الساعي للفوز بولاية ثانية بأنه “كذاب” و”مهرج”.

وقال بايدن عن منافسه في استحقاق نوفمبر إن “كل ما يقوله حتى الآن كذب. أنا لست هنا لأبرهن أكاذيبه. الكلّ يعلم أنه كذاب”.

وأضاف “من الصعب أن يحظى المرء بفرصة لقول كلمة واحدة بوجود هذا المهرج، عفواً هذا الشخص”، على حد تعبيره.

وتابع بايدن هجومه الحاد مخاطبا ترامب: “أنت أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة”.

وفي المقابل اتهم ترامب منافسه الديمقراطي بالافتقار إلى الذكاء، وبأنه دمية في يد “اليسار الراديكالي”.

وقال ترامب، من على منصة المناظرة في كليفلاند بولاية أوهايو مخاطباً نائب الرئيس السابق “أنت لا تمت إلى الذكاء بصلة.. جو.. 74 عاماً ولم تفعل شيئا”.

وتبادل المرشحان هذه الأوصاف على مرأى من عشرات ملايين الأميركيين الذين تابعوا المناظرة على الشاشات، قبل 35 يوماً من الاستحقاق الرئاسي.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي