«فؤاد»: من يتفاوضون على نقل العاصمة خارج طرابلس «حمقى»

زعم الطبيب محمد فؤاد، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه “محللا سياسيا، أن ما يحدث الآن هو صراع حول من يتنازل أولا ومن ينبطح أكثر، على حد وصفه.

وقال فؤاد في منشورين له عب حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ماشيين يتفاوضوا على نقل العاصمة والأجسام السيادية خارج طرابلس. هؤلاء إما حمقى أو شيء آخر”، وفقا لتعبيره.

وأضاف فؤاد، المقيم في إيطاليا “بدون تبريرات سخيفة. ما يحدث الآن، هو صراع من يتنازل أولا ومن ينبطح أكثر”، بحسب زعمه.

ومنتصف شهر سبتمبر، قال فؤاد، عبر حسابه: “تنازل الإخوان في تونس أو مصر، مفهوم، لأنهم يمثلون جزءا كبيرا من الشعب هناك، لكن أن يتصدر الإخوان المشهد في ليبيا ويستمرون في تقديم التنازلات الغبية عن فبراير فأعتقد أنه يجب أن نقول كفى”، على حد ادعائه.

وتابع “أحد أعضاء المؤتمر عن حزب العدالة قال إنه ندم أشد الندم على التنازلات التي قدموها في لجنة فبراير «الاسم الصحيح كارثة فبراير» وبعد أن أضاعوا البلاد بقرارات تلك اللجنة وبعد أن اعتقد البعض أنهم تعلموا الدرس، كانوا من المؤيدين لاتفاق أبو ظبى أما اليوم فهم يتسابقون على الذهاب الى المغرب وجنيف لتقديم التنازلات والرجوع خطوات للخلف بحجة الوحدة الوطنية مع دموع يسكبونها زعموا أنها حبا لهذا الوطن”.

ويعارض «فؤاد» المحادثات التي جرت بين وفدي «مجلس النواب» و«مجلس الدولة» في بوزنيقة بالمغرب، وسبق أن اعتبرها تنازلاً من جانب «مجلس الدولة» الذي يترأسه الإخواني خالد المشري.