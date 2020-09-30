وفاة حالة مصابة بـ«كورونا» في مستشفى مصراتة للدرن

شهدت مراكز العزل في بلدية مصراتة تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتوفيت الحالة في قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن والأمراض الصدرية، حسب إيجاز اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» بمصراتة، المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

في حين استقبل مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم 2، ثلاثة مصابين جدد، وغادر آخر مركز مصراتة الطبي بعد تعافيه تماما من المرض.

وأشار الإيجاز إلى أن إجمالي عدد المصابين بمراكز العزل بلغ 29 حالة، منها 15 حالة تتلقى الرعاية في غرف العناية الفائقة.

واكتُشفت 17 حالة إصابة بالفيروس في مصراتة، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الثلاثاء.

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