“بن شتوان” يعلن عن تشغيل حقل “السرير” النفطي

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي، محمد بن شتوان، أمس الثلاثاء، عن تشغيل حقل “السرير” النفطي، أكبر الحقول النفطية التابعة لشركة الخليج.

وأكد “بن شتوان”، في وقت سابق، أن الفرق الفنية قد تمكّنت من إعادة تشغيل حقليْ “المسلة والحمادة”، مشيرًا إلى قرب تشغيل حقل “النافورة” والذي يتوقف على إمكانية عودة عمله بمينائيْ “السدرة وراس لانوف”.

وقال “بن شتوان”، خلال تصريحه عبر المنصات الرسمية للشركة، إن الفرق الفنية انتهت من شحن وتصدير مليون برميل عبر الناقلة “دالتا هيس”، مشيرًا إلى وصول ناقلة النفط “مارلين شيكاغو” إلى ميناء الحريقة، في وقت سابق، حيث شرعت في تعبئة حمولتها المقدّرة بمليون برميل.

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