الحويج يبحث تفعيل العلاقات الليبية السويدية

اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية “المؤقتة” عبد الهادي الحويج، أمس الثلاثاء، مع أندرس نيلسون نائب القنصل الفخري لمملكة السويد ورئيس مجلس إدارة المدرسة الإنجليزية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع منها العلاقات الليبية السويدية، كما تسلم الحويج رسالة رسمية من السفارة السويدية باستمرار اعتماده قنصلاً فخرياً للسويد في بنغازي ورسالة من مجلس رجال الأعمال.

وتطرق الحويج خلال الاجتماع لإمكانية افتتاح مكتب يقدم خدمات والتأشيرات (شنغن) الأوروبية للمواطنين لتخفيف العبء على المرضى والجرحة ورجال الأعمال في مدينة بنغازي، ودعوة الشركات السويدية للعمل في إعادة إعمار بنغازي وبقية المدن الليبية، لافتا إلى أن ليبيا تشهد استقراراً سياسياً وامنياً وإداريًا في ظل وجود حكومة وجيش قادر على حمايتها.