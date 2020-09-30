خليفة «محمود جبريل»: منذ 2014 ونحن في «النازل»

علق خالد المريمي الرئيس المؤقت لتحالف القوى الوطنية، على سؤال حول أسباب عجز الأحزاب اليوم عن أداء دورها في إنعاش الحياة السياسية في ليبيا، قائلًا؛ إن ” الأحزاب بدأت دورها في 2012، والجميع يتذكر أنه ما بين 2012 وحتى 2014 كان الصراع حينها سياسيا في المؤتمر الوطني، ولكن بعد 2014 تغيرت المعادلة وظهر السلاح وظهرت الحروب، ومنذ 2014 ونحن في النازل كما يقال”.

وأضاف «المريمي»، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج هذا المساء، على قناة الوسط، أنه “بالفعل تأخر دور الأحزاب خلال هذه الفترة، وذلك لأن الأحزاب بطبيعتها مدنية ولا تملك السلاح ولكن نحاول أن نجد حلا لتلك المشاكل”، مردفًا “أن السلاح أقوى من الكلمة، فالأحزاب السياسية هي أحزاب المشاريع والبرامج وفن الممكن، ولكن السلاح يعني الحرب والطلقات أقوى من الكلام”.

وتابع؛ ” ولكن مع ذلك نحاول مرارًا وتكرارًا بكل ما أوتينا من قوة أن نضع برامجنا ومشاريعنا وآرائنا حول الحلول السياسية الممكنة في هذه المرحلة”.

جدير بالذكر أن الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، كانت قد كلفت خالد علي المريمي، بشكل مؤقت بمهام رئيس تحالف القوى الوطنية، بالإضافة لمهامه السابقة كأمين عام للتحالف إلى حين اجتماع الهيئة العليا وانتخابها رئيساً جديداً للتحالف، خلفاً للراحل الدكتور محمود جبريل.

وتوفي، محمود جِبْرِيل، رئيس تحالف القوى الوطنية، في 5 أبريل الجاري، بأحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، خلال صراعه مع المرض بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي الـ27 من مارس الماضي أعلن تحالف القوى الوطنية، عن إصابة رئيس التحالف محمود جبريل، بفيروس «كورونا» المستجد.

وبحسب بيان للتحالف، إن نتيجة تحاليل جبريل، ظهرت إيجابية، لكنها شددت على أنه في حالة مستقرة ويتماثل للشفاء، وتم إيداعه أحد المستشفيات في القاهرة، حيث ظهرت عليه أعراض المرض، فور عودته من الخارج.