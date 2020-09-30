الثني يصدر تعليماته لمؤسسة الموارد المائية بضرورة توصيل المياه إلى مناطق غرب بنغازي

ليبيا – عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الثلاثاء في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة المؤسّسة الوطنية للموارد المائية، المهندس عوض الدرسي.

جاء ذلك -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة- عقب الاجتماع الذي عقده الثني مع رؤساء المجالس المحلية لساحل غرب بنغازي، والذي تم خلاله التطرّق لمشكلة عدم وصول المياه لبعض هذه المناطق.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته للمؤسسة الوطنية للموارد المائية بالعمل الفوري على حلحلة مشاكل المياه التي تعاني منها هذه المناطق، ومعالجة كافّة مختنقاتها.

واطّلع الثني على أعمال الصيانة التي تقوم بها المؤسّسة الوطنية للموارد المائية بمختلف البلديات التابعة للحكومة الليبية.

كما أكّد أنّ الحكومة الليبية لن تدّخر جهدًا في تقديم الخدمات الضرورية لكافّة المدن والمناطق دون استثناء، رغم المختناقات المالية وقلة الموارد التي من شأنها في تنفيذ التنمية المكانية للمناطق.

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