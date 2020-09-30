قبل إستدعائه للتحقيق من قبل النائب العام.. السراج يبحث مع وزير العمل برامج تشغيل الباحثين عن عمل

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الثلاثاء بوزير العمل والتأهيل المهدي الأمين.

الأمين قدّم -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة- إحاطة كاملة ودقيقة بخصوص القرار رقم 567 لسنة 2020م، الذي أصدره السراج في شهر أغسطس الماضي، بشأن تشغيل العاطلين عن العمل من شريحة الشباب وتدريبهم.

وعرض نتائج عملية الحصر الشامل للباحثين عن عمل في جميع أنحاء ليبيا (المنطقة الغربية والوسطى والشرقية والجنوبية)، الذين تتوفّر فيهم شروط التعيين والتدريب في القطاع العام.

وبلغ العدد الكلّي 244,499 ألف باحث عن عمل مسجّلٍ في المنظومة، من بينهم عدد 525 من ذوي الإعاقة، وأوضحت الإحصاءات أنّ المنطقة الغربية لديها أكثر عدد من الباحثين، تليها المنطقة الشرقية ثم الوسطى ثم الجنوبية، وإنّ نسبة الإناث الباحثات عن العمل أكبر من نسبة الذكور.

ويذكر أنّ حصر الباحثين عن عمل هو المادة الأولى من القرار الذي يشتمل على ست مواد تستهدف تعيين وتدريب الباحثين عن عمل، وأن تلتزم وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة بتوفير التغطية المالية لتنفيذ البرنامج التشغيلي والتدريبي.

يشار إلى أنه بعد هذا الاجتماع قد أصدر مكتب النائب العام طلب إستدعاء وتحقيق مع وزير عمل الوفاق ووزيل الاقتصاد المكلف فرج بومطاري بناء على تهم تتعلق (بملف الاعتمادات) بعد ورود مذكرة من هيئة مكافحة الفساد بالخصوص لمكتب النائب العام.

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