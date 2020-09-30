تونس: الخيارات العسكرية والتدخّلات الأجنبية تزيد تعقيد الأزمة الليبية 

أكد عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، على “التزام تونس الثابت بمواصلة بذل قصارى جهدها لمساعدة الليبيين على التوصّل إلى تسوية سياسية شاملة عن طريق حوار ليبي – ليبي جامع تحت رعاية الأمم المتّحدة”.

جاء ذلك خلال إلقاء «الجرندي» كلمة تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة في دورتها الخامسة والسبعين أمس الثلاثاء عبر تقنية الفيديو، مجددًا “ترحيب تونس باتفاق وقف إطلاق النار الأخير”.

وأوضح في نفس الوقت “خطورة الخيارات العسكرية والتدخّلات الأجنبية التي لا تزيد إلا في تعقيد الأزمة وتعميق معاناة الشعب اللّيبي، وتهدّد الأمن والاستقرار في ليبيا وكامل المنطقة”.