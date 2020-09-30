وزير الخارجية المصري يستعرض مع نظيره النمساوي تطورات الأزمة الليبية

تلقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري اتصالاً هاتفياً من نظيره النمساوي، أليكساندر شالينبرج، للتباحث حول عدد من ملفات التعاون الثنائي، فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام المُشترك للبلديّن، وعلى رأسها الأزمة الليبية.

وأكد أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري استعرض الرؤية المصرية لمجمل الأوضاع بالمنطقة، بما في ذلك التطورات في ليبيا، ودعم مصر لجهود تثبيت وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية”.

وشدد الوزير المصري، على سعي القاهرة لإنجاح المساعي الرامية إلى تحقيق اختراق ملموس في المسارات المختلفة، بما يتسق مع مُخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وبما يستهدف التوصل لتسوية سياسية شاملة ومستدامة لمختلف أوجه الأزمة الليبية.