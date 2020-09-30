“السيسي” يبحث مع “جونسون” مستجدات الأزمة الليبية

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، موقف مصر الاستراتيجي الثابت حيال الأزمة الليبية؛ مشددًا على الأهمية القصوى لقضية المياه فيما يتعلق بسد النهضة باعتبارها “أمنًا قوميًا” لمصر، علاوةً على بحث ملفات التعاون المشتركة بين القاهرة ولندن.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، عبر اتصال هاتفي مع “السيسي”؛ عن دعمه للجهود المصرية التي وصفها بـ”الملموسة والمقدّرة” لتسوية الأزمة الليبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن “السيسي” أوضح أن الموقف المصري إزاء الأزمة الليبية يهدف إلى استعادة الاستقرار والأمن ودعوة كافة الأطراف الليبية إلى التفاعل الإيجابي البنّاء في المسارات المختلفة المنبثقة من قمة برلين وإعلان القاهرة؛ من أجل التوصل إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ لتدشين بداية مرحلة جديدة للشعب الليبي نحو تحقيق السلام والاستقرار واستعادة أركان الدولة الوطنية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإرهابية.

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