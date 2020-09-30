السفارة الأمريكية تكشف عن أسباب وكيفية حل أزمة الكهرباء في ليبيا

ليبيا – أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن مشروع “تقارب” التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” والذي يعمل على تحديد أسباب أزمة الكهرباء في ليبيا.

السفارة الأمريكية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنّ مشروع تقارب سيطلع الجمهور على استخدام الكهرباء بشكل أفضل، ودعم الجهود المبذولة للتخفيف من تأثير المشكلة على حياة الليبيين.

ونشرت السفارة ألبومًا من الصور لمشروع تقارب عن أزمة الكهرباء في ليبيا حول سبب كون الأشياء على ما هي عليه، وما الذي يمكن فعله لتحسين الوضع.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية