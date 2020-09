أكدت مصادر صحفية اليوم الاربعاء أن آمر منطقة سبها العسكرية التابع للجيش منع هبوط طائرة مدنية بمطار سبها على متنها ركاب من الجنوب وأجبرها على العودة إلى مطار معيتيقة

