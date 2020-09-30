الخطوط الجوية الأفريقية توقف رحلاتها إلى مطار سبها

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية اليوم الأربعاء، وقف رحلاتها إلى مطار سبها.

وأرجعت الشركة قرارها إلى «ظروف خارجة عن الارادة»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ولم تكشف عن تفاصيل أخرى بشأن القرار.

وفي 16 سبتمبر الجاري، وصلت أول طائرة للخطوط الأفريقية إلى مطار سبها، قادمة من مطار معيتيقة المدني في العاصمة طرابلس، وذلك بعد فترة توقف طويلة.

وجاء على متن تلك الرحلة وفد من الشركة للإطلاع على استعدادات المطار لاستقبال رحلات الركاب، والتأكد من أجهزة السلامة وجاهزية صالات الركاب وسير الأمتعة، إلى جانب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس «كورونا»،

وكان من المقرر أن تبدأ الشركة تسيير رحلتين أسبوعيا بين مطاري سبها ومعيتيقة.

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