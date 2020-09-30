عكاشة: مسألة الترتيبات الأمنية والعسكرية أهمّ ما تواجهه ليبيا في المرحلة الراهنة

ليبيا – قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والخبير الأمني العميد خالد عكاشة إنّ النجاح الذي حقّقته المحادثات الأمنية والعسكرية الليبية في الغردقة دليل على نجاح جهد مصر، مشيرًا إلى أنّ مصر بدت الأكثر ملاءمة لاستضافة هذه الحوارات بعد مبادرة إعلان القاهرة.

عكاشة وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المواجهة” عبر فضائية “إكسترا نيوز” أمس الثلاثاء أوضح أنّ مسألة الترتيبات الأمنية والعسكرية أهم ما تواجهه الدولة الليبية في اللحظة الراهنة، قائلًا: إنّ نجاح مخرجات الجولة دليل على تعزيز الثقة.

ولفت إلى أنّ مخرجات الجولة تضمن معادلة أمنية أكثر استقرارًا وتسمح لليبيا بقدر من هدوء الأوضاع والاستقرار والدخول إلى مرحلة جديدة لتوافق الليبيين ونبذ أشكال الصراعات.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أنّ المبادرة تضمن تجمع الأطراف لكي يكون مستقبل ليبيا لكلّ الشعب دون تفرقة أو إقصاء لطرف طالما يتحرّك من قاعدة وطنية.

وأوضح أنّ الموافقة على استئناف عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 يضمن قدرًا من التوزيع العادل للثروة، بعد تأمين المنشآت والممتلكات، معلّقًا: “الإسراع في الجلسات أمر واجب وإيجابي وينقل المسألة لمستوى آخر”

وذكر عكاشة أنّ فتح خطوط المواصلات البرية والجوية بما يضمن حرية تنقل الليبيين بين المدن، يعيد اللُّحمة للشعب الليبي ويزيل شبح الانقسام الذي تراهن عليه بعض الأطراف الإقليمية.

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