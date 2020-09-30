ستساهم في تخفيف انقطاعات الكهرباء.. ناقلة نفطية ترسو في طبرق لتشغيل المصفاة

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، دخول ناقلة لرصيف ميناء شركة البريقة النفطي، بمدينة طبرق، أمس الثلاثاء، حيث رست على الرصيف التابع لشركة البريقة لتسويق النفط بمدينة طبرق الناقلة CAPE GUINEA، لنقل منتجات مصفاة طبرق.

وأوضح الحساب الرسمي شركة الخليج العربي للنفط، على فيسبوك، في مقطع فيديو مصور رصدته «الساعة24»، أن تلك الناقلة هي أول ناقلة ترسو على رصيف ميناء شركة البريقة بطبرق بعد أن رفعت المؤسسة الوطنية للنفط القوة القاهرة على الميناء.

وتابع، أن حمولة هذه الناقلة 21 ألف طن متري من اللايت نفط أو النافثا الخفيفة أحد منتجات مصفاة طبرق التابعة لشركة الخليج العربي للنفط، وأنه بهذه الشحنة ستتاح لمصفاة طبرق للعودة للإنتاج بكامل طاقتها الٱنتاجية 20 ألف برميل يومياً.

وأوضحت الشركة أن هذه الناقلة ستساهم إلى حد كبير جدا في تشغيل مصفاة طبرق، وتصدير هذا الإنتاج، وسوف تساهم مصفاة طبرق لتكرير النفط في توفير كل المنتجات النفطية التي ستحل كثير من المختنقات التي يواجهها المواطنين في ليبيا، وبالخصوص إنتاج النافثا التي تستخدم في السيارات، وأيضًا في تشغيل محطات الكهرباء، كما ستساهم في تخفيف انقطاعات الكهرباء والأحمال في ليبيا.