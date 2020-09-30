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مالية الوفاق “تفتح أبوابها” للمراجعة وتسليم المستندات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات في وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق عن فتح أبوابها للمراجعة وتسليم المستندات من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء.

وأشارت الوزارة إلى أن أوقات الدوام تبدأ عند الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، وفي السياق ذاته أكدت اللجنة في بيان لها نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها لن تقوم باستلام أي مراسلات أو مستندات إذا لم ترد إليها عن طريق الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة التي تتبعها تلك الوحدات إداريا

وكانت وزارة المالية قد عطلت قبل نحو 3 أسابيع تحديث منظومة المرتبات الخاصة بـ17 ألف مرتب، بسبب شبهات الازدواجية والتحايل، مؤكدة ربطها بمنظومتي الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني لمعالجة الاختلالات الواردة في بند المرتبات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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