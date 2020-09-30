الخارجية الأمريكية: روسيا دورها مُزعزِع في ليبيا ونحن ندعو إلى انسحاب جميع القوّات العسكرية والمصالحة

ليبيا – قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنّ اليونان ركيزة حقيقية للاستقرار والازدهار في شرق البحر المتوسّط​​.

بومبيو أضاف خلال زيارة مع ميتسوتاكيس للمنشآت العسكرية في قاعدة سودا في جزيرة كريت وفقًا لوكالة “روسيا اليوم”: “أنا موجود في جزيرة كريت اليوم للترويج لواحدة من أقوى العلاقات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء أوروبا. نحن نرى في اليونان ركيزة حقيقية للاستقرار والازدهار في شرق البحر المتوسّط​​، ونفتخر جدًا بدعم الحكومة اليونانية”.

وتابع: “يصبح تعاوننا الأمني ​​مهمًا بشكل خاصّ اليوم؛ لأنّ روسيا تواصل لعب دور مُزعزِع للاستقرار في المنطقة، خاصّة في ليبيا، بينما تدعو الولايات المتحدة إلى انسحاب جميع القوّات العسكرية والمصالحة في البلاد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية