نجم: حوار بوزنيقة سينتهي يوم غد الخميس بالإتفاق على المناصب السيادية

ليبيا – قال المستشار الخاصّ لرئيس مجلس النواب فوزي نجم إنّ الحوار الحالي يمضي في ثلاثة مسارات: الأول يتعلق بالمسار الدستوري، والثاني بالسلطة التنفيذية وهي مؤجلة حاليًا، والأخير مرتبط بالمناصب السيادية وهو المسار الذي يتطرّق إليه الحوار بالفعل.

نجم وفي تصريح لموقع “إندبندنت عربية” أمس الثلاثاء أوضح أنّ مقاربات حقيقية للشكل النهائي للاتفاق تتبلور، وربما سيغلق ملفه تمامًا يوم الخميس المقبل إذا تواصلت المفاوضات على النهج الحالي ولم تتعثّر الحوارات الجارية حول منصب أو منصبين سياديين في اليومين المقبلين.

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