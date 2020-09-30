الميهوب: الحكومة الليبية تمارس عملها حتى الآن وسيُبتُّ في إستقالة الثني حال انعقاد جلسة للبرلمان

ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب إنّ الحكومة الليبية تمارس عملها حتى الآن، على أن يُبتَّ في الاستقالة حال انعقاد أوّل جلسة للبرلمان.

أما بشأن صعوبة انعقاد جلسة للبرلمان في الظروف الراهنة أكد الميهوب في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية على أن هناك محاولات لتقريب وجهات النظر لعقد جلسة للبرلمان.

يُذكر أنّ الحكومة الليبية قدّمت استقالتها خلال اجتماع طارئ دعا له المستشار عقيلة صالح، لمناقشة أسباب تردّي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن، في مقدّمتها أزمة انقطاع الكهرباء.

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