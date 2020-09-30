المريمي: استقالة الحكومة الليبية رُفضت من العديد من المكونات السياسية والمجتمعية في الشرق

ليبيا – قال فتحي المريمي المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب إنّ استقالة الحكومة الليبية التي قُدّمت لمجلس النواب لا يمكن البتُّ فيها إلا خلال انعقاد جلسة للمجلس.

المريمي أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أنّ الاستقالة التي قُدمت رُفضت من العديد من المكونات السياسية والمجتمعية في الشرق، وأنّ الحكومة تمارس مهامّها بشكل طبيعي حتى الآن، إلا أنّ القرار الأخير يظلُّ للبرلمان.

ورأى أنّه في ظلّ الظروف الراهنة فإنّ الجميع يترقّب الاجتماعات التي تُعقد منتصف أكتوبر، حيث يراهن الجميع على توحيد المؤسسات في عموم ليبيا، وحينها لن تكون هناك حاجة لقبول الاستقالة.

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