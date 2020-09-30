الثني يبحث الاحتياجات العاجلة لبلديات المرج والساحل وجردس العبيد

ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الثلاثاء احتياجات بلديات المرج والساحل وجردس العبيد، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بالخصوص.

الاجتماع ضمّ -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة- وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية المرج وليد صلهوب، ورئيس المجلس التسييري لبلدية الساحل يونس عبدالشفيع، ورئيس المجلس التسييري لبلدية جردس العبيد المهدي العبيدي.

وناقش الاجتماع الاحتياجات العاجلة لبلديات المرج والساحل وجردس العبيد، ونسب إنجاز المشاريع في هذه البلديات في كافّة القطاعات الخدمية.

وأكّد الثني على ضرورة التنسيق بين هذه البلديات باعتبارها ذات حدود متداخلة والتعاون من أجل إيصال الخدمات للمواطنين.

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