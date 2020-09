أكدت مصادر صحفية مصرع الارهابي محمد الدائرى آمر ما يسمى بمليشيا حطين في حادث سير فجر اليوم الأربعاء

الدائري أحد المسؤولين عن اغلب جرائم الحرب فى بنى وليد وورشفانه والمطار وسبها وسرت

