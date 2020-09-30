إيطاليا تدعم مكافحة كورونا بالجنوب الليبي بــ 400 ألف يورو

أكد نائب رئيس البعثة الإيطالية بالسفارة الإيطالية “والتر دي مارتينو” بأن الحكومة الإيطالية وافقت على تخصيص منحة مالية بقيمة أربعمائة ألف يورو لدعم برامج مكافحة جائحة كورونا في مناطق الجنوب الليبي المتضررة من الوباء وذلك من خلال تكليف إحدى المنظمات الدولية الإنسانية بالتعاون مع السلطات الصحية والمركز الوطني.

وجاء الإعلان الإيطالي عن هذه المساعدات ضمن تصريحات “دي مارتينو” أثناء زيارته للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس ولقاءه مع مدير عام المركز الدكتور بدر الدين النجار.

وناقش المسؤول الإيطالي مع النجار الوضع الوبائي المحلي للجائحة في عموم ليبيا والجهود المبذولة لاحتواء انتشار الفيروس، كما وعد “دي مارتينو” بشحنة وافية من الكمامات الطبية ضمن المساعدات العينية التي تمنحها الحكومة الإيطالية لليبيا.

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