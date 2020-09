شركة الخليج العربي: ميناء البريقة يستقبل أول ناقلة نفط بعد استئناف التصدير

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الأربعاء، عن رسو ناقلة النفط كاب غونيا في رصيف ميناء شركة البريقة لتسويق النفط بمدينة طبرق.

وأوضحت الشركة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه أول ناقلة تدخل الميناء منذ أن عاودت المؤسسة الوطنية استئناف تصدير النفط.

وأشارت الشركة إلى أن الناقلة ستشحن 21 ألف طن من النافتا الخفيفة، لافته إلى أن هذه الشحنة ستتاح لمصفاة طبرق العودة للإنتاج بكامل طاقتها وهي 20 ألف برميل يوميا.

