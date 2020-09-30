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«المليشيات في بوقرين»: نرفض نتائج  لقاءات «تقاسم السلطة» إذا لم نكن طرفًا فيها

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدرت المليشيات في بوقرين، بيانًا  تحت مسمى “الجيش الليبي والقوة المساندة له في الغرب الليبي”، زعمت خلاله رفضهم لأي نتائج تخرج من اللقاءات الخارجية التي تعقد حاليا ما لم يكن فيها من يمثلها وباختيار مباشر من طرفها.

وزعمت «المليشيات في  البيان، الذي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منه،  وكان مكتوبا على ورقة تخص ما يسمى غرفة تحرير وتأمين سرت الجفرة” أنهم قدموا “تضحيات مؤلمة خلال السنوات الماضية لإنهاء حكم الطغاة والدكتاتورية، وترسيخ قيم الحرية، وتحقيق مبدأ الديمقراطية يخرج علينا بعض الساسة، الذين يدعون تمثيل الليبيين والتحدث باسمهم من أجل استمرار الجلوس على الكراسي والظفر بالمناصب”، بحسب البيان.

وواصل بيان المليشيات، أن هؤلاء الساسة ضربوا بعرض الحائط كل هذه “التضحيات الكبيرة، متناسين بعمد الوفاء للأبطال، الذين لولاهم لما استطاعوا التواجد في هذه اللقاءات المشبوهة، والتي ما أرادوا من خلالها إلا إطالة أمد الأزمة، وتفاقم الأوضاع، وزيادة الاحتقان بين عامة الشعب”، بحسب زعم البيان.

وتابع البيان الذي يعود في الأصل إلى مليشيات مصراتة المتواجدة في بوقرين: عليه فإننا نؤكد لكل هؤلاء أن استمرار الحكومات الانتقالية مضيعة للوقت والجهد، ومعها قد ازداد الفساد، ونهب المال العام، فإنه من الواجب علينا، إيقاف هذه الحكومات والذهاب للاستفتاء على الدستور، والسعي إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية مباشرة”، لافتًا “إن قيم ومبادئ ثورة 17 من فبراير التي نادت بالحرية والديمقراطية والتداول السلمي على السلطة ، خط أحمر لن تفرط فيها مهما كانت الدوافع والأسباب”، بحسب نص البيان.

وأردف بيان «مليشيات مصراتة»؛ “أن المؤسسة العسكرية التي دفعنا فيها الدماء والتضحيات، وبذلنا فيها الوقت والجهد لإعادة تنظيمها وهيكلتها، لن نرضى بأن يتم التقليل من شأنها وتهميش دورها، كما لن نرضى أو ننصاع أو نقبل بقيادتها من قبل أفراد كانوا بالأمس القريب يصفونها بالإرهابية، وأن كل من فيها هم مرتزقة وإرهابيون ودواعش بالضرب الليبي ويستنجدون بالقوى الإقليمية لتحطيمها، وغزو العاصمة للاستيلاء على المؤسسات السيادية والمصارف، مثلما فعلوا بالشرق الليبي”، بحسب ادعاء البيان.

وختم البيان موضحًا أن “اللقاءات التي تعقد في مختلف دول العالم من أجل تقاسم السلطة وإعادة تبادل الأدوار، لا تعنينا مهما كانت نتائجها، إلا إذا كان فيها من يمثلنا وباختيار مباشر من طرفنا”، مستطردًا: ”

ونحذر وبشدة كل من يريد العبث والتلاعب بمصير الليبيين لأهدافه الشخصية أو الحزبية أو القبلية أو الجهوية ونؤكد بأننا على استعداد تام وجاهزية كاملة لتقديم أرواحنا ودمائنا وفاء لشهدائنا”، بحسب زعم البيان.

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المليشيات بوقرين مصراتة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اشربوا من البحر لو فيكم ذكر يتخطى الخط الاحمر وهو يعرف انه تافه لاقيمة له وعن اى تضحيات تتحدثون وانتم تحاربون الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب وجليتم الاحتلال ونفايات ارهابية وقبضتم ثمن الخيانة والعار اتفووووه عليكم انتم مكانكم السجون ياخونة مع اى صراصير فبراير !!

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  • انتم كلاب النار مصيركم كأمر مليشيا حطين المجرم الذى قتل فى حادث سير الا زلتم تطمعون فى الدنيا ياكلاب خونة وانتم يوم القيامة مصيركم كما فى قوله تعالى :-
    وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (25) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (26) يَا ‎لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (27) مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ (29) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (32) إِنّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (34) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ (35) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ (36) لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ (37)

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  • انتم مصيركم صفيحة الزبالة ويولعوا فيكم كفاية عليكم يامجرمين الا تستحوا من الخيانة اتفووووه عليكم

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  • يابوقرنين انت وهو انتم من شر ما خلق خوارج العصر أمر رسول الله بقتلكم فكيف يكون لكم اصلا دور ياطرطور انت وهو الم تسلموا انفسكم للسلطان المعتوه والم يقل واحد منكم وهو الحيوان صوان ان مصيركم بيد قطر وتركيا فانتم مجرد خدم وعبيد عندهم وسيتم شحنكم اليهم مع المرتزقة ليقرر اردوغان وموزه مصيركم فالعبيد ليس لهم كلمة

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  • مليشيات غبية اخذوهم فى صحراء ايوقرين لكى تلفحهم الشمس ولو تقدموا لاحترقوا عند الخط الاحمر وهم الان بعيد عن الطبخة السياسية التى يطبخها الكبار وينفذها الصغار وهم صاغرين لو مش عاجبكم اشربوا من البحر !!

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