سياسية إيطالية: لا بد من فرض حصار بحري في المتوسط لصد «الهجرة» القادمة إلينا

أكدت زعيمة حزب (إخوة ايطاليا) اليميني، جورجا ميلوني أن «اتفاقية دبلن» الخاصة باللاجئين ليست المشكلة الحقيقية، مجددة الدعوة لفرض حصار بحري بمياه المتوسط لصد تدفقات الهجرة غير النظامية القادمة نحو أوروبا.

وقالت ميلوني، في مقابلة مع صحيفة «لاستامبا» الإيطالية تعليقا على فيتو بولندي يمنع مراجعة «نظام دبلن»: “للأسف أنا أتفق مع بولندا. معاهدة دبلن مشكلة مزيفة، فهي تتعامل مع اللاجئين، أي 10% من العدد الإجمالي للمهاجرين”.

وأضافت “بولندا تقول: «لندافع جميعًا عن الحدود، لكن إذا كان هناك ثقبًا في الشبكة، فهذه ليست مشكلتي»، إنها على حق، واعتبرت ميلوني أن الحل لن يأتي من إيطاليا ولا من أوروبا. لقد اقترحت دائمًا الحصار البحري، ثم التفريق بين اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين”.

وتابعت “أدعوكم لقراءة خطة رئيسة المفوضية فون دير لاين حول الهجرة، وسوف تكتشفون أنه ليس فقط أشرار من شرق أوروبا هم الذين يطلبون محاربة الهجرة غير الشرعية ولكن أيضًا مفوضية الاتحاد الأوروبي، وفرنسا وألمانيا في المقدمة”.