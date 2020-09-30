المشنون ل 218: توحيد إدارة الخطوط الأفريقية في بنغازي

قال رئيس مجلس ادارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران في بنغازي عزالدين المشنون لـــ218 بأنه قد تم توحيد إدارة الخطوط الجوية الأفريقية فرع مدينة بنغازي.

وأشار المشنون إلى اختيار عبد الرحمن صالح زيد رئيسا جديدا للفرع مشيدا بدور قطبي الإدارة السابقة للخطوط الأفريقية في مدينة بنغازي لما أبدوه من رغبة في توحيد عمل الشركة، وموضحا ان ادارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران في بنغازي بذلت مجهودات حثيثة لتسليم الأعمال للرئيس الجديد

وعبر المشنون عن امتنانه لمجهودات رئيس إدارة حوكمة الشركات في الشركة الليبي الأفريقية القابضة للطيران في مدينة طرابلس ميلاد الهجرسي لما كان له من دور في تقريب وجهات النظر، وتعزيز التعاون بين الإدارتين.

وكان مدير فرع الخطوط الإفريقية في بنغازي السابق سراج الفيتوري قد أعلن عبر حسابه الرسمي بأنه سلم إدارة الشركة للإدارة الجديدة في إطار تعزيز وضمان سير العمل وإعلاء المصلحة العامة.

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