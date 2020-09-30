داخلية الوفاق تتابع الوضع الأمني بمناطق الجبل الغربي

قام مدير الادارة العامة للدعم المركزي التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق محمد فتح الله، اليومين الماضيين بزيارة لمنطقة الجبل الغربي حيث شملت الزيارة مناطق “جادو، الرحيبات”.

وعقد مدير الإدارة اجتماع أمني موسع ضم مدير أمن جادو “علي الهزهازي” ومدير الشؤون الأمنية بالمديرية ورئيس مكتب الدعم المركزي الرحيبات وبحضور رئيس مكتب العلاقات والاعلام الأمني بالإدارة، وناقش العديد من المسائل الأمنية والتنسيقية التي تصب في مصلحة تحقيق أمن المواطن بكافة المناطق التي تشرف عليها مديرية أمن جادو.

كما تم خلال الاجتماع التطرق لبعض الجوانب الأخرى الهامة المرتبطة بإسناد ودعم إدارة الدعم المركزي لمراكز الشرطة التابعة للمديرية والسبل الكفيلة التي من شأنها تعزيز العمل الأمني في هذا الجانب بشكل يحقق أمن وطمأنينة الجميع.

كما قام مدير الادارة العامة للدعم المركزي بزيارة لمقر مكتب الدعم المركزي الرحيبات ألتقى خلالها برئيس ومنتسبي المكتب, وأثنى ” فتح الله ” على الاداء المهني الجيد وحسن الالتزام الصادر عن منتسبي المكتب في تحمل أعباء الوظيفة الأمنية من أجل بيئة أمنة ينعم فيها المواطن بالأمن والأمان.