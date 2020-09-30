“المواصلات” تعيد فتح المجال الجوي وتلغي العمل التناوبي

قررت السلطات الليبية فتح المجال الجوي في كافة المطارات لاستقبال الرحلات الداخلية لجميع الشركات الناقلة.

وأصدرت هيئة الطيران بيانا أعلنت فيه استئناف العمل بصورته الطبيعية والتوقف عن العمل التناوبي مع تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية للوقاية من كورونا

وتأتي هذه الخطوات بعد الاجتماع الذي عقده رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية مسعود خليفة بمقر الهيئة في بنغازي مع مدير عام الطيران المدني عبد الحميد جادالله الأسبوع الماضي وعدد من المسؤولين.

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