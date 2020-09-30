ليبيا الان

“المواصلات” تعيد فتح المجال الجوي وتلغي العمل التناوبي

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت السلطات الليبية فتح المجال الجوي في كافة المطارات لاستقبال الرحلات الداخلية لجميع الشركات الناقلة.

وأصدرت هيئة الطيران بيانا أعلنت فيه استئناف العمل بصورته الطبيعية والتوقف عن العمل التناوبي مع تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية للوقاية من كورونا

وتأتي هذه الخطوات بعد الاجتماع الذي عقده رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية مسعود خليفة بمقر الهيئة في بنغازي مع مدير عام الطيران المدني عبد الحميد جادالله الأسبوع الماضي وعدد من المسؤولين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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