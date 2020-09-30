ليبيا الان

نشطاء يتداولون صور طائرة ليبية في رحلة “مريبة” لأذربيجان

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تداول نشطاء ليبيون من متابعي حركة الطيران الدولي إقلاع طائرة ليبية تابعة لخطوط البراق من العاصمة طرابلس متجهة إلى جمهورية أذربيجان التي تشهد تصاعد مواجهات عسكرية مع جارتها أرمينيا.

وأقلعت الطائرة حسب رصد النشطاء في ساعات متأخرة من الليل مرجحين أنها تقل على متنها مقاتلين من المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا للقتال إلى جانب قوات الوفاق إبان المواجهات السابقة ضد الجيش الوطني.

وجاءت هذه التخمينات كون عدم وجود رحلات دولية بين طرابلس والعاصمة الأذرية “باكو” مع العلم أن الرحلة المقصودة لم تكن مجدولة ضمن أي رحلات دولية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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