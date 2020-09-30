نشطاء يتداولون صور طائرة ليبية في رحلة “مريبة” لأذربيجان

تداول نشطاء ليبيون من متابعي حركة الطيران الدولي إقلاع طائرة ليبية تابعة لخطوط البراق من العاصمة طرابلس متجهة إلى جمهورية أذربيجان التي تشهد تصاعد مواجهات عسكرية مع جارتها أرمينيا.

وأقلعت الطائرة حسب رصد النشطاء في ساعات متأخرة من الليل مرجحين أنها تقل على متنها مقاتلين من المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا للقتال إلى جانب قوات الوفاق إبان المواجهات السابقة ضد الجيش الوطني.

وجاءت هذه التخمينات كون عدم وجود رحلات دولية بين طرابلس والعاصمة الأذرية “باكو” مع العلم أن الرحلة المقصودة لم تكن مجدولة ضمن أي رحلات دولية.

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