آسيا تايمز: لماذا أصبحت ليبيا أحدث ساحة للحرب بالوكالة في الشرق الأوسط

نشر موقع آسيا تايمز ومقره هونج كونج تقريرا عن أخر مستجدات الوضع في ليبيا، وخصص الموقع تقريره للحديث عن الأسباب التي دفعت العديد من الدول للانخراط في الصراع الليبي، موضحا أن بعضها يرغب في إحلال السلام في الدولة الهامة الواقعة على ساحل البحر المتوسط فيما يحاو البعض تأمين مصالح خاصة.

وقال الموقع قبل عام وقعت تركيا فجأة اتفاقية مهمة مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، وهي صفقة دفعت بحرب بالوكالة إلى العلن. في الأشهر التي تلت ذلك تكثفت جهود الحرب والسلام: إذ سعى الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إلى السيطرة على العاصمة، بينما حاولت كل من مصر وإيطاليا علنًا التوسط في اتفاق سلام بين الأطراف المتحاربة.

وبعيدًا عن الهدوء في العام الماضي أصبح الصراع الليبي مجرد جزء واحد من لغز أكبر بكثير. وسيجتمع الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع ليقرر ما إذا كان سيفرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها في شرق البحر الأبيض المتوسط ،وهي الإجراءات التي تعد جزءًا من صدام أوسع مع فرنسا من أجل النفوذ في جميع أنحاء المنطقة.

ومن ناحية كان اتفاق تركيا بمثابة استيلاء على السلطة. لكنها كانت أيضًا محاولة لإنهاء حرب الوكالة المستعرة التي تطورت في ليبيا منذ انزلاق البلاد في الحرب الأهلية في عام 2014، وأن كان إنهاء يصب في صالح تركيا أكثر من أي جهة اخرى.

ومنذ ذلك الحين شقت دول عديدة طريقها إلى ساحة المعركة، وبطرق مختلفة دبلوماسية وعسكرية تورطت كل من فرنسا وروسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيطاليا في الصراع كل لأسبابه الخاصة.

كما جرى توثيق وجود صواريخ أرض – جو الصينية، والصواريخ الأمريكية المضادة للدبابات وطائرات بدون طيار تركية متقدمة ، وأنظمة دفاع جوي روسي داخل البلاد مما يجعل الحرب بالوكالة تخوضها أسلحة متطورة.

لماذا أصبحت ساحة المعركة الليبية مزدحمة للغاية؟ من نواحٍ عديدة طغت ليبيا على الحرب الطويلة بالوكالة في سوريا، بل إنها دفعت دولًا في أوروبا والشرق الأوسط إلى صراع من أجل البحر الأبيض المتوسط نفسه.

أحد أسباب تدفق القوى الأجنبية إلى ليبيا هو الانتهازية. وعلى مدى أربعة عقود تحت حكم الرئيس الراحل معمر القذافي كانت الحدود الطويلة والساحل الليبي تحت سيطرة الدولة. بعد أن أطاح تحالف عسكري تابع لحلف شمال الأطلسي بالقذافي في 2011 تبخرت سيطرة الدولة وملأت الجماعات المسلحة الفراغ الأمني وقصرت نفسها في المناطق المحلية.

هذا الانفتاح المفاجئ للأراضي الليبية خلق وتزامن مع عدد من التطورات المنفصلة.

اتسعت أزمة المهاجرين ومع مرور الوقت على طريق المهاجرين عبر تركيا أصبحت منطقة البلقان إلى شمال أوروبا أكثر حراسة مشددة ، لذلك تحول المهربون والمهاجرون إلى طريق البحر الأبيض المتوسط حيث شكلت حدود ليبيا غير الخاضعة للحراسة أسهل نقطة دخول. وقد جعل ذلك من الضروري للدول الأوروبية التي كان المهاجرون يتجهون إليهاومصر المجاورة إعادة الاستقرار وسيطرة الدولة.

بالنسبة لدول الخليج العربي التي تورطت سابقًا في ساحة المعركة السورية كانت ليبيا فرصة لاستعادة الميزة التي شعرت أنها خسرتها أمام تركيا في ذلك الصراع. لذلك كانت ليبيا من بعض النواحي استمرارًا لما حدث في سوريا، واستمرارًا واضحًا من جانب أنقرة بالتأكيد التي استخدمت جنودًا سوريين من الجيش السوري الحر الذي ترعاه تركيا للقتال في ليبيا.

ومع ذلك لم يكن الجميع مقتنعين بأنها كانت مجرد انتهازية. وقال طارق المجريسي من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية “جميع الدول المعنية لديها مصالح داخل ليبيا وتحاول التأكد من أنه مهما كانت أشكال الدولة الليبية المستقبلية ، فإنها مبنية لخدمة تلك المصالح”.

وبالنسبة للمجريسي ليبيا وسوريا عملياً ساحة معركة واحدة. على المستوى الجيوسياسي يبدو أن هذا عصر تحاول فيه قوى وسطى مختلفة بناء نفسها دوليًا وملء الفراغ الناجم عن هذا الانسحاب الأمريكي المتصور. ليبيا هي خط المواجهة الرئيسي في الصدام الحتمي بين كل هذه القوى “.

ولا يوجد بلد يجسد وجهة النظر هذه للمنطقة بأكملها على أنها ساحة معركة واحدة أفضل من روسيا. على عكس سوريا حيث كانت لروسيا قاعدة عسكرية في طرطوس منذ عقود لم يكن لموسكو سوى القليل من المصالح في ليبيا. وعندما زار فلاديمير بوتين ليبيا لأول مرة عام 2008 كانت هذه أول زيارة لرئيس روسي منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

ومع ذلك مدعومة بنجاحها في دعم نظام بشار الأسد دخلت روسيا بفرح إلى ليبيا وأرسلت أسلحة وطائرات مقاتلة ومقاولين عسكريين غامضين لدعم الجانب الذي اختارته.

وبالتالي لم تحل ليبيا محل سوريا بصفتها ساحة معركة بالوكالة للقوى الخارجية في الشرق الأوسط ، بل وسعتها بدلاً من ذلك. ولا تزال روسيا وتركيا والولايات المتحدة تتجادل في سوريا حتى لو تراجعت الدول العربية الأخرى عن دعم جماعات المعارضة.

والفرق مع ليبيا هو أن الصراع لم يعد من الممكن أن ينتهي عند حدود البلاد. ليبيا الآن صراع دولي سواء أرادت الجماعات الليبية ذلك أم لا. هذا ما أظهره العام الماضي وهو وضع نشأ عن قصد بالاتفاق الذي وقعته أنقرة مع طرابلس.

وأنشأت تلك الاتفاقية الحدود البحرية بين البلدين. لكنها حددتها أيضًا بطريقة لا يحبها الآخرون في المنطقة بمعنى أن أي صراع على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط يجب أن يجتذب الآن إلى ليبيا.

الصراعات السياسية المتعددة مرتبطة الآن ببعضها البعض. حولت الاتفاقية صراع قررت العديد من الدول التدخل فيه إلى صراع أجبرت فيه العديد من الدول على التدخل لحماية مصالحها الخاصة.

إذا أصبحت ليبيا ساحة معركة بالوكالة فإن ذلك يرجع في جزء كبير منه إلى أن أولئك الذين يقاتلون على أراضيها كانوا مصممين على توسيع هذا الصراع إلى أقصى حد ممكن.