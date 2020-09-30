وزارتا العمل والزراعة بـ«الوفاق» تنسقان بشأن تعيين الباحثين عن العمل

اتفق وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الدكتور المهدي الأمين مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور عبدالباسط الغنيمي على فرز ذوي الاختصاصات الزراعية والزراعية المساعدة والبيطرية من الباحثين عن العمل؛ لتنسيبهم إلى وزارة الزراعة، وتشكيل لجنة مشتركة لتحديد إمكانات الباحثين الراغبين في العمل بوزارة الزراعة.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأربعاء؛ لبحث استيعاب قطاع الزراعة للباحثين عن العمل ذوي التخصصات الزراعية والزراعية المساعدة والبيطرية ضمن البرنامج الوطني لتشغيل الشباب، الذي أطلقه المجلس الرئاسي، حسب بيان وزارة العمل على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وناقش الاجتماع سبل معالجة التضخم الإداري في قطاع الزراعة والجهات التابعة له للتخصصات غير ذات العلاقة بمهن الزراعة، كما نوقش كيفية التنسيق لحلحلة مشاكل الملاك الوظيفي لوزارة الزراعة.

وبلغ العدد الكلي للباحثين عن العمل المسجلين في منظومة وزارة العمل بحكومة الوفاق نحو 244 ألفًا و499 شخصًا، بينهم 525 من ذوي الإعاقة، وذلك وفق إحصائية حديثة عرضها الأمين على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الثلاثاء.

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