أعلنت صحيفة “المونيتور”، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول جاهدًا إقناع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج بالتراجع عن التنحي، لافته إلى أن السراج أكد أنه متسك بموقفه للتفرغ إلى شركته الخاصة وعائلته.

وقالت الصحيفة في تقرير لها أن أنقرة تسعى للحفاظ على نفوذها في ليبيا من خلال حكومة الوفاق لذلك تدعم عدة شخصيات على صلة وثيقة بتركيا لشغل منصب رئيس المجلس الرئاسي بعد رحيل السراج الوشيك نهاية أكتوبر.

وأوضحت الصحيفة أنه تم طرح عدة أسماء كخلفاء محتملين ينظر إلى بعضهم على أنهم مرشحون أقوياء بسبب الدعم الذي يتلقونه من الخارج، مع التوازنات السياسية الداخلية في ليبيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تولى نائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أو رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري رئاسة المجلس الرئاسي، فإن ذلك سيعني زيادة النفوذ الروسي في محادثات جنيف، واحتمال اعتراف حكومة الوفاق غير المعتمدة برئيس مجلس النواب عقيلة صالح كشخصية سياسية، لافته إلى أن مثل هذا السيناريو سيواجه معارضة من أنصار السراج ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، وكذلك مؤيدي الجيش مما قد يتسبب باندلاع صراع جديد.

وقالت الصحيفة إلى أنه في حال تولي باشاغا المنصب فقد يُستأنف القتال مع الجيش مجددًا، وستواجه الحكومة بقيادة باشاغا معارضة قوية من قبل بعض التيارات الإسلامية، مؤكدة أن الصراع على السلطة في ليبيا أظهر مدى هشاشة حكومة الوفاق رغم أن الأمور بدت وكأنها تهدأ عندما أعيد باشاغا إلى منصبه في أوائل سبتمبر.

The post المونيتور: أنقره تحاول الحفاظ على مصالحها في ليبيا من خلال بقاء السراج في السلطة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24