رئيس الحكومة الليبية يطالب بتخصيص 15 مليون دينار لسد احتياجات المربيين من الأعلاف 

طالب رئيس الحكومة الليبية، عبد الله الثني، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بضرورة مخاطبة مصرف ليبيا المركزي لتخصيص دعم مالي لسد إحتياجات المربيين من الأعلاف بقيمة خمسة عشر مليون دينار ليبي.

وجاء نص البيان، الذي اطلعت عليه «الساعة 24» أنه “إلحاقا لكتابنا رقم ( ر.م . – 1775 – 20 ) المؤرخ في 08 / 04 / 2020 ، المحال بموجبه كتاب وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية رقم ( 358 ) المؤرخ في 07 / 04 / 2020 ، بشأن تخصيص دعم مالي لسد احتياجات المربيين من الأعلاف

ومتعلقاتها، وباعتبار أن الثروة الحيوانية من ركائز الاقتصاد الوطني ونظرا لما يعانيه المربيين من نقص شديد في الأعلاف وارتفاع أسعارها في السوق الموازية”.

تابع البيان؛ ” نأمل منكم مخاطبة مصرف ليبيا المركزي لتخصيص دعم مالي لسد احتياجات المربيين من الأعلاف بقيمة مالية وقدرها ( 15.000.000 د.ل ) فقط خمسة عشر مليون دينار ليبي”.

وأوضح البيان أن مبلغ الدعم المطلوب يأتي لتغطية 10 ملايين رأس من «الأغنام والماعز والإبل والأبقار والخيول»، التي تحتاج إلى 50 ألف طن من الأعلاف، سعر الطن ألف دينار ليبي، لتكون الحصة المستحقة من الدعم لكل رأس 5 كيلو، وبذلك يكون إجمالي القيمة المالية 50 مليون دينار، وقيمة الدعم المطلوب 15 مليون بنسبة 30%.