الميهوب: سيتم البت في استقالة المؤقتة حال انعقاد أوّل جلسة لمجلس النواب

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إنّ الحكومة المؤقتة تمارس عملها حتى الآن، على أن يُبتَّ في الاستقالة حال انعقاد أوّل جلسة مجلس النواب.

وبشأن صعوبة انعقاد جلسة للمجلس في الظروف الراهنة أكد الميهوب أن هناك محاولات لتقريب وجهات النظر لعقد الجلسة.

