«الثني» يطالب «تسييري بنغازي» بعدم الشروع في دراسة مخططات المدن والقرى إلا بإذن مسبق

طالب رئيس الحكومة الليبية، عبد الله الثني، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، بعدم الشروع في أية دراسات خاصة بمخططات المدن والقرى إلا بعد الحصول على إذن مسبق من مصلحة التخطيط العمراني.

وجاء نص البيان، الذي اطلعت عليه «الساعة 24» أنه “تنفيذا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية، وبالإشارة إلى كتاب السيد رئيس مصلحة التخطيط العمراني رقم ( 27423 المؤرخ في 2020.09.23، والذي أشار فيه إلى نصوص القانون رقم ( 3 ) لسنة 2001 م خاصة اللائحة التنفيذية والتي نصت إحدى موادها بأنه لا يجوز الشروع في إعداد الدراسات الخاصة بتطبيق المخططات إلا بعد أخذ الإذن من الجهة المختصة ” مصلحة التخطيط نصت التشريعات العمراني المنظمة لأعمال التخطيط العمراني على أن مصلحة التخطيط العمراني هي الموكل لها قرار توطين السكان من خلال الدراسات للدورة التخطيطية المتكاملة التي تقوم بها “.

وتابع البيان؛ “وبهذا يظل اختصاص إعداد المخططات بكل مستوياتها ومنح الإذن للجهات التي تقوم بإعداد المخططات وعرضها على جهات الاعتماد هي اختصاص أصيل لمصلحة التخطيط العمراني”.

وأكمل البيان؛ أنه “بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 665 ) لسنة 2020 م القاضي بمنح الإذن للمجلس التسييري البلدية بنغازي بالتعاقد بطريقة التكليف المباشر مع شركة اليد للاستشارات لغرض تنفيذ مشروع تحديث المخطط العام والتوسعات المستقبلية لحاضرة بنغازي وفق ما هو مقرر من قبل لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم ( 74 ) لسنة 2020 والمعدل بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2020 “.

وأوضح البيان، أنه “عليه يطلب منكم عدم الشروع في أية دراسات خاصة بمخططات المدن والقرى إلا بعد الحصول على إذن مسبق من مصلحة التخطيط العمراني ووضع آلية وبرنامج عمل مناسب مع مصلحة التخطيط العمراني لتنفيذ المشروع الذي تم منحكم الإذن التعاقد بشأنه بموجب القرار المشار إليه أعلاه”.