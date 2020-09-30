وزارة التعليم تتابع سير العملية التعليمية في القبة

قام وفد من وزارة التعليم بالحكومة الليبية بزيارة تفقدية لمتابعة سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بشقيها العلمي والأدبي بمراقبة التربية والتعليم ببلدية القبة الواقعة في نطاق الجبل الأخضر.

وكان في استقبال الوفد مراقب التربية والتعليم القبة ومديرو مكاتب الامتحانات والإعلام، واطلع وكيل التربية والتعليم من خلال تلك الجولة على سير الامتحانات ومدى تقيد الطلبة ولجان الإشراف بالشروط والضوابط الاحترازية لمجابهة وباء كورونا.

وثمن مسؤول التعليم رئيس الوفد دور لجان الإشراف والمعلمين ورجال الأمن وإدارة الخدمات الصحية والأطقم الطبية المواكبة لسير تلك الامتحانات والطلبة وأولياء أمورهم لإنجاح هذا الاستحقاق في ظل ما تمر البلاد به من ظروف.

وأكد الوكيل أن وزارة التعليم ترفع شعار سلامة طلابها أولا، مؤكدا في الوقت ذاته أن بناء الإنسان لا يجب أن يتوقف نتيجة أي ظرف كان، ومشددا على بذل الجهود للتعايش مع الجائحة واستئناف العملية التعليمية والعودة للمقاعد الدراسية مع التقيد بالشروط والضوابط الاحترازية المقررة من اللجنة الاستشارية.

ولا يتأتى التعايش كما يرى خبراء الصحة الضالعين في مواجهة الجائحة جزافا، بل لابد أن يكون وفق منهج علمي وضوابط، لم تبد الحكومتان ما يفيد بتوخيهما في ظل ميزانيات أرهقت خزينة البلاد تجاوزت المليار من نطاق سيطرة حكومة الوفاق وثلاثمائة مليون دينار صرفتها الحكومة الليبية مع هذا يزحف الوباء ويتفشى في البلاد كل يوم في تصاعد.

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