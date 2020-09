ميلوني تطالب بفرض حصار بحري في المتوسط لصد الهجرة القادمة إلى أوروبا

جددت زعيمة حزب (إخوة ايطاليا) اليميني، جورجا ميلوني اليوم الاربعاء الدعوة لفرض حصار بحري بمياه المتوسط لصد تدفقات الهجرة غير الشرعية القادمة نحو أوروبا.

وعلقت ميلوني في تصريح صحفي على فيتو بولندا الذي يمنع مراجعة “نظام دبلن” مؤكدة أنها تتفق مع بولندا، لأن معاهدة دبلن مشكلة مزيفة، فهي تتعامل مع اللاجئين، أي 10% من العدد الإجمالي للمهاجرين”.

