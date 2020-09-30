 «الثني» لـ «النواب»: يجب تصحيح الخلل بين مستويات الدخل والقضاء على التفاوت في المرتبات

خاطب رئيس الحكومة الليبية، عبد الله الثني، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، للنظر في مقترح تعديل جدول مرتبات موظفي الدولة الليبية المقدم من اللجنة المشكلة بالخصوص في اجتماع مجلس الوزراء.

وجاء نص البيان، الذي اطلعت عليه «الساعة 24» أنه “إلحاقا لكتابنا رقم (رم . أ 19.5526 المؤرخ في 29 / 09 / 2019، المحال بموجبه مقترح تعديل جدول مرتبات موظفي الدولة الليبية المقدم من اللجنة المشكلة بالخصوص في إجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 24 / 09 / 2019 ، والذي تقرر فيه تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات تتولى إعداد مقترح تعديل جدول مرتبات موظفي الدولة الليبية”.

وتابع البيان، أنه “بعرضه على مجلس الوزراء الذي وافق على ما جاء به وأوصي بإحالة المقترح لمعاليكم وفق كتابنا المذكور أعلاه”.

وأردف البيان، “وحيث أنه صدر عن مجلسكم الموقر العديد من القرارات والقوانين مؤخرا تخص وتتضمن جدول مرتبات لبعض الجهات الأمر الذي سبب الحرج للحكومة بسبب تمييز جهات دون جهات والذي أصبح بدوره مطلب عام لأغلبية موظفي القطاع العام ولكون المقترح السابق ذكره أعلاه المتعلق بتعديل القانون ( 15 ) لسنة 1981، لتصحيح الخلل القائم بين مستويات الدخل للأفراد العاملين في قطاع الدولة والقضاء على التفاوت بين مرتبات العاملين تحت مظلة الخدمة المدنية ومرتبات نظرائهم في الجهات التي تنظمها لوائح

خاصة”، خاتمًا أنه “عليه نحيل إليكم كتابنا هذا لعرضه على مجلس النواب مرفق نسخة ضوئية من المقترح، آملين البت فيه ولكم الأمر فيما ترونه مناسب”.