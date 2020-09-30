أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، تسجيل 11

حالة وفاة و511 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أنه استلم يوم أمس الثلاثاء 2058 عينة من عدة مختبرات،

مبينا أنه استلم من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1478 عينة، ومن مختبر مركز

بنغازي الطبي 119 عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن 82 عينة، ومن مختبر فرع المركز

الوطني مصراتة 121 عينة، ومن مختبر فرع المركز الزاوية 91 عينة، ومن مختبر مركز بحوث

التقنيات الحيوية فرع الزنتان 121 عينة، ومن مختبر فرع المركز اجدابيا 20 عينة،

ومن مختبر فرع المركز تازربو 12 عينة، ومن مختبر فرع المركز غدامس 3 عينات، ومن مختبر

فرع المركز غريان 7 عينات، ومن مختبر فرع المركز يفرن 4 عينات.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 1547 عينة سالبة

و511 عينة موجبة، منها 294 حالة جديدة، و217 حالة مخالطة، مشيرا إلى تماثل 459

حالة للشفاء.

The post الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 11 وفاة و511 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 459 حالة للشفاء appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24