«مكافحة الأمراض»: 511 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 11 حالة وشفاء 459 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020م وفقا للبيان رقم 206.

واستلم المركز عدد (2058) عينة موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1478) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (119) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (82) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (121) عينة، مختبر فرع المركز الزاوية عدد (91) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (121) عينة”.

كما وزعت العينات على مختبرات “مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (20) عينة، مختبر فرع المركز تازربو عدد (12) عينة، مختبر فرع المركز غدامس عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز غريان عدد (7) عينات، مختبر فرع المركز يفرن عدد (4) عينات”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (1547) عينة سالبة، عدد (511) عينة موجبة (294جديدة + 217مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1 – طرابلس :-

– عدد 87 حالة جديدة

– عدد 86 حالة مخالطة

2- غريان :-

عدد 23 جديدة

عدد 18 مخالطة

بنغازي :

عدد 32 جديدة

3- مسلاتة :-

عدد 1 جديدة

4- المعمورة :-

عدد 2 جديدة

5- المنشية–الجميل :-

عدد 5 جديدة

6- ككلة :-

عدد 1 جديدة

7 – الرجبان:-

عدد 2 جديدة

عدد 2 مخالطة

8 – الخمس :-

عدد 2 مخالطة

9 – النواحي الأربع :-

عدد 2 جديدة

عدد 14 مخالطة

10 – صبراتة :-

عدد 9 جديدة

11- الزاوية الجنوب :-

عدد 4 جديدة

12 – العجيلات :-

عدد 7 جديدة

عدد 1 مخالطة

13 – جنزور :-

– عدد 22 جديدة

عدد 21 مخالطة

14- السبيعة

عدد 1 جديدة

15 – الزاوية المركز :-

عدد 16 جديدة

عدد 11مخالطة

16 – ترهونة

عدد 5 جديدة

عدد 1 مخالطة

17- صرمان :-

عدد 18 جديدة

عدد 15 مخالطة

18- زليتن

عدد 8 جديدة

عدد 8 مخالطة

19- قصر الأخيار

عدد 1 جديدة

20- مصراتة

عدد 18 مخالطة

21- الجميل

عدد 2 جديدة

22- يفرن

عدد 2 جديدة

عدد 1 مخالطة

23- الزنتان

عدد 3 جديدة

عدد 13 مخالطة

24- مزدة

عدد 10 جديدة

25- درج

عدد 1 جديدة

26- باطن الجبل

عدد 1 جديدة

27- رقدالين

عدد 7 جديدة

عدد 1 مخالطة

28- اجدابيا

عدد 7 جديدة

عدد 4 مخالطة

29- تازربو

عدد 2 جديدة

30- البريقة

عدد 4 جديدة

31- درنة

عدد 1 جديدة

32- سرت

عدد 7 جديدة

33- غدامس

عدد 2 جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 459 ) حالة شفاء حسب المدن:

1- عدد 387 في طرابلس

2 – عدد 2 في اجدابيا

3- عدد 10 في الزاوية الغرب

4- عدد 3 في غدامس

5- عدد 7 في السبيعة

6- عدد 8 في الكفرة

7- عدد 1 في مصراتة

8 – عدد 4 في الزنتان

9 – عدد 8 في صرمان

10- عدد 15 في غريان

11- عدد 14 في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 11 ) حالة الوفاة:

1- عدد 6 في بنغازي

2- عدد 1 في صبراتة

3- عدد 1 في الزاوية الغرب

4- عدد 1 في مصراتة

5 – عدد 1 في صرمان

6 – عدد 1 في زليتن

الإحصاءات العامة :

1 – إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” : 34,525

2 – الحالات النشطة : 14,613

3 – المتعافين : 19,361

4 – الوفيات : 551