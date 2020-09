تمر، اليوم الأربعاء، الثلاثين من شهر سبتمبر ذكرى يوم الوفاء

الذي سنته ثورة الفاتح العظيم منذ عام 1989 ميلاديا في عيدها الحادي

والثلاثين، لتكريم عشاق الحرية ومناصري قضايا الإنسان والرواد والمبدعين أينما كانوا.

ويوم الوفاء يعتبر وقفة من ثورة الفاتح العظيم وقائدها “معمر

القذافي” تجاه كل من ساهم في مسيرة الإنسانية بالإبداع والعطاء والجهد والإنجاز

الخلاق والمتميز على المستوى الوطني والإفريقي والعربي والعالمي.

وكانت الجماهيرية العظمى في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي

تحتفل في مثل هذا اليوم بما وصلت إليه من إنجازات وانتصارات متلاحقة لكفاح الآباء والأجداد

نتاجا للوفاء لهم من ثورة الفاتح وقائدها وما تتفرد به البلاد عن غيرها من البلدان

في ظل النظام الجماهيري.

وكان الزعيم الراحل معمر القذافي يكرم في مثل هذا اليوم من

كل عام من يستحقون الثناء والتقدير سواء كانوا أشخاصا أم أماكن ساهمت في الإنجازات

التي حققتها ثورة الفاتح من سبتمبر ونظامها الجماهيري الفريد من نوعه في العالم.

The post يوم الوفاء الذي سنته ثورة الفاتح العظيم.. يكرم في ذكراه المبدعين وعشاق الحرية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24