العامة للكهرباء تعلن عن استمرار أعمال الصيانة في الخطوط الكهربائية جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، أن الفرق الفنية التابعة للشركة تواصل أعمال صيانة الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي جنوب طرابلس.

وأوضحت الشركة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الفرق قامت بتركيب أجزاء من البرجين 8 و3، كما مدت أسلاكا جديدة على خطوط جنوب منطقة مشروع الهضبة جهد «220 ك ف».

وأشار ت الشركة إلى أن فرق الصيانة مستمرة في تجميع الجزء الأول للبرج رقم 9 ومسح التراب بجواره، إضافة إلى شحن محطة الهضبة.

